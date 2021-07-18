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    18 июля 2021, 09:02

    Директор МакSим ответила подписчиками на слухи об отказе легкого у певицы

    Анастасия Калинина

    Директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова резко ответила на появившуюся информацию об отказе легкого у артистки. Она написала на своей странице в Instagram, что такая информация выдается только после согласия родственников.

    Директор МакSим ответила подписчиками на слухи об отказе легкого у певицы

    Соколова заявила, что после этой новости у нее разрывается телефон от звонков. Она отметила, что по закону запрещено выдавать такие сведения без согласия родственников.

    «Я не знаю, кто опять сбросил информацию про состояние Марины. Но даже родственники и мы не обладаем такой информацией, потому что выходные. Лечащие врачи находятся на выходных», — написала директор.

    Она отметила, что связь они поддерживают именно с лечащими врачами. Женщина предупредила, что до понедельника никакой информации точно не будет, и попросила у поклонников понимания.

    В субботу СМИ сообщили, что у МакSим якобы начало отказывать правое легкое. И при таких осложнениях ИВЛ уже не поможет. Утверждалось, что певице становится все хуже и хуже. Артистка была госпитализирована в июне. Состояние певицы ухудшилось после концерта в Казани.