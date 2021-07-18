Директор МакSим отказался проводить параллели с Юлией Началовой

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова отказалась сравнивать ситуацию Марины Абросимовой (настоящее имя артистки) с ситуацией другой певицы Юлии Началовой. Она скончалась в 2019 году, а ее представители долго опровергали слухи о тяжелой болезни.

Об этом Соколова написала в своем Instagram. Она опубликовала пост, который посвятила теме спекуляций вокруг болезни МакSим. В комментариях некоторые пользователи заметили, что нынешняя ситуация очень похожа на то, что происходило вокруг болезни певицы Юлии Началовой.

Началова умерла в 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет. Слухи о ее болезни появились за несколько месяцев до смерти артистки, но ее представители упорно все отрицали — они не подтверждали, что Юлия тяжело больна.

«Потом говорили: „Ну, в коме, состояние стабильное“ — и так далее, а в итоге там все было правда, что писала пресса», — написала одна из пользовательниц.

В ответ на такие комментарии Маргарита Соколова призвала не сравнивать две ситуации. Она также подчеркнула, что каждый человек имеет право на «личное пространство».

«Вы тоже, наверно, не хотели бы, чтобы вашу жизнь выставляли на всеобщее обозрение», — подчеркнула она.

Ранее менеджер резко отреагировала на слухи о том, что у МакSим отказало одно легкое. Она заявила, что ей настойчиво «бомбят в Direct» и постоянно звонят, а также напомнила, что закон запрещает разглашать такую информацию без согласия родных пациентки. При этом Соколова подчеркнула, что певице оказывают всю необходимую помощь, за ней постоянно наблюдают.