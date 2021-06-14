Директор МакSим опровергла слухи о «пьяном» концерте в Казани. И рассказала о подозрении на ковид

Певицу МакSим заподозрили в выступлении в нетрезвом виде на концерте в Казани, который прошел 12 июня по случаю Дня России. Но директор артистки Маргарита Соколова сообщила «360», что исполнительница заболела, есть опасения, что у нее ковид.

В некоторых СМИ появились слухи, что после выступления в Казани певицу МакSим якобы заметили пьяной. Сообщалось, что исполнительница еле стояла на ногах и что со сцены ее под руки провожала охрана. Но ее директор заявила, что слухи о пьяном выступлении — глупости.

«Она болеет сейчас, сдала тест на ковид. Ждем результаты», — сообщила Соколова.

Директор МакSим сказала, что певица плохо себя чувствовала еще до концерта. И сама Соколова тоже заболела. Завтра она также собирается сдать тест на коронавирус.

В 2019 году МакSим пострадала в серьезном ДТП, после которого была вынуждена прервать свою карьеру и прекратить выступления. Врачи диагностировали у нее повреждения внутренних органов. Певица восстанавливала здоровье за границей, а затем продолжила лечиться на родине.