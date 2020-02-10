Директор МакSим опроверг слухи об алкозависимости певицы

Медики посоветовали артистке погрузиться в лечение, не нервничать и избегать всяческих нагрузок. В СМИ же сообщают, что у певицы алкозависимость, с которой она пытается бороться. Директор исполнительницы Маргарита Соколова сообщила, что «жизни не хватит опровергать все слухи».

«Я считаю, что правильно заниматься более спокойным делом, у неё есть её школа, которая готова, отремонтирована, ей есть чем заниматься. Это её мечта — заниматься детьми, развивать творческих детей, помогать им», — заявила Соколова.

В скором времени у МакSим выйдет новая песня, записанная до получения травм. Станет ли она последней в карьере, пока неизвестно.