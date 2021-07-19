Директор МакSим объяснила, почему артистка с температурой выступила в Казани

38-летняя певица МакSим отработала концерт в Казани, несмотря на сильное недомогание. Директор певицы Маргарита Соколова объяснила на своей странице в Instagram, зачем артистка все-таки решила выйти на сцену.

У Марины Максимовой уже тогда были сильные головные боли и высокая температура. Подписчики ее директора в соцсетях стали спрашивать, почему Соколова не запретила своей подопечной выступать в таком состоянии. Директор певицы ответила, что подробности здоровья МакSим она узнала уже после концерта.

«О том, что у нее поднялась температура, я узнала после выступления. Она позвонила и сказала: „Не думала тебе жаловаться“. Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета, так как Марина планировала задержаться в Казани еще на два дня. Эта ситуация изменила ее планы. Винить тут некого», — отметила директор исполнительницы.

Маргарита Соколова также добавила, что Марина сама приняла решение работать при плохом самочувствии. Артистка знала, что все в курсе о ее прилете и ждут ее выступления. Отмена могла бы обернуться большим скандалом, и певица этого не хотела. Соколова добавила, что профессия артиста вообще подразумевает много тонкостей и нюансов, чтобы никогда не подводить своих зрителей.

Через несколько дней после концерта Марина Максимова попала в больницу. Сначала она продолжала писать о своем состоянии в соцсетях, но позже ее ввели в искусственную кому. Певица уже месяц подключена к ИВЛ. Директор МакSим отметила, что врачи не могут дать никаких гарантий.