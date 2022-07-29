Директор «Ленкома» рассказал, почему актриса Поргина часто берет отпуск

Директор «Ленкома» Марк Варшавер объяснил, почему актриса Людмила Поргина так часто ездит на отдых в Болгарию. Об этом он сообщил изданию Teleprogramma.pro.

По словам Варшавера, за последний год он встречался с актрисой крайне редко, однако предполагает, что она просто устает от телевидения.

«Она постоянно отдыхает. Сколько ее помню. Только от чего — непонятно. Хотел бы задать ей этот вопрос. Но я стараюсь с ней не встречаться. Она устает от телевидения, где ярко выступает и поучает жизни коллег», — сказал он.

Директор «Ленкома» считает, что актриса пытается быть полезной для общества и, тем самым, часто озвучивает свое собственное мнение по разным вопросам в телепередачах.

«Жизненный опыт у нее громадный. Она хочет быть обществу полезна. Выдает свое мнение в разных программах», — резюмировал Варшавер.

Ранее стало известно, что Людмила Поргина уехала в отпуск в Болгарию на один месяц.