Эксклюзив 16 февраля 2024, 15:27 Директор Ленкома опроверг информацию о проблемах со здоровьем Директор Ленкома Варшавер не подтвердил информацию о болезни легких РИА «Новости»

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Директор Ленкома Марк Варшавер отдыхает у друга на юбилее. В беседе с «360» он опроверг информацию о проблемах со здоровьем.

Telegram-канал «112» сообщил утром 16 февраля о плохом самочувствии Варшавера. Директору Ленкома якобы потребовалась экстренная помощь медиков на фоне воспаления легких.

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По данным канала, Варшавер заболел и остался дома. Он отказался ехать в больницу, поэтому врачи оказывали ему помощь несколько дней подряд.

Однако сам заслуженный театральный деятель заявил, что информация о проблемах со здоровьем — неправда.

«Все неправда», — ответил Варшавер «360».

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. Кроме того, директор Ленкома сегодня отправился на юбилей своего друга.

Марку Варшаверу 76 лет. Он служит директором-распорядителем в Ленкоме с 1987 года. После смерти худрука театра Марка Захарова Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.