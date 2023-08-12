Знаменитости 12 августа 2023, 22:42 Директор Лады Дэнс заявил, что певица не может самостоятельно разговаривать Директор Лады Дэнс Пудовкин: певице сделали повторную операцию РИА «Новости»

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Российская актриса и певица Лада Дэнс (настоящая фамилия — Волкова — прим. ред.) не в состоянии самостоятельно говорить и передвигаться. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС.

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — заявил он.

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По словам представителя знаменитости, артистка непременно запишет радиосообщение для поклонников. Он назвал Ладу Дэнс волевой и сильной женщиной. Также Пудовкин отметил, что медики дали «оптимистичные прогнозы» относительно ее здоровья, однако актрисе предстоит сложная реабилитация.

Днем 5 августа Лада Дэнс попала в дорожную аварию на трассе М-2 в Подольске. После случившегося директор звезды не мог до нее дозвониться. Уже 11 августа певица сама вышла на связь с поклонниками и отметила, что ей пока сложно проявлять активность в Сети.