Директор Якубовича опроверг операцию на сердце у телеведущего

СМИ рассказали о проблемах с сердцем, которые якобы начались у телеведущего Леонида Якубовича. Его директор назвал информацию недостоверной, а сам шоумен на вопрос о самочувствии отшутился.

По словам директора Якубовича Табриза Шахиди, которого процитировало РИА «Новости», телеведущий не прекращал работать. Кроме того, он ежедневно занимается спортом. Никаких операций, заметил Шахиди, у шоумена не было и не предвидится.

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Леонид Якубович на вопрос о состоянии своего здоровья в беседе с сайтом RT заявил, что положение у него «тяжелое».

«Сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно», — иронично заметил телеведущий.

Ранее в СМИ появились публикации, где рассказывалось об операции на сердце, которую перенес Якубович. 74-летнему шоумену якобы пришлось устанавливать кардиостимулятор. Причем домой его отпустили уже на следующий день после медицинского вмешательства. Сейчас, уточнялось в материалах, телеведущий наблюдается у врачей в амбулаторном порядке.