Знаменитости 11 января 2024, 15:29 Директор Гильдии актеров кино Гущина назвала Соломина величайшим художником

Читать 360tv в

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в беседе с RT назвала его величайшим художником.

По ее словам, талант актера совершенно неизмерим словами. Мир кинематографистов потерял интеллигентного, очень красивого и высокообразованного человека.

Реклама

«Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — заключила Гущина.