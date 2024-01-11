11 января 2024, 15:29
Директор Гильдии актеров кино Гущина назвала Соломина величайшим художником
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в беседе с RT назвала его величайшим художником.
По ее словам, талант актера совершенно неизмерим словами. Мир кинематографистов потерял интеллигентного, очень красивого и высокообразованного человека.
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«Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — заключила Гущина.
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