Директор Гальцева высказался по поводу информации о его участии в «Маске»

Официальный представитель Юрия Гальцева ответил на появившуюся в Сети информацию о сотрудничестве артиста с проектом «Маска». Об этом сообщила Teleprogramma.prо.

«Если бы позвали, пошел бы. Нас звали, но мы не смогли. Шоу „Маска“ нам нравится — все, что я могу сказать», — рассказала собеседница.

Директор Гальцева Татьяна Нестерова заявила, что актер не причастен к созданию шоу, а также не является его участником. Есть вероятность, что представитель лукавит, потому что участникам строго запретили делать свое появление на «Маске» публичным.

Даже Иосиф Пригожин скрывал от своей супруги Валерии факт своего участия в шоу в образе Банана, добавили ИА «Невские новости».