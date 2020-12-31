31 декабря 2020, 13:23
Директор Чичериной прокомментировал вызов певицы на допрос
Директор Чичериной Ларион Колесов отказался комментировать информацию о вызове рок-певицы на допрос. Об этом сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что Юлия сейчас находится в России.
Ранее Чичерина в Instagram сообщила, что ей пришла повестка с требованием явиться 30 декабря на допрос в отдел уголовного розыска МВД по городскому округу Клин. При этом причина вызова в документе не указана, также неизвестно, в качестве кого певицу вызывают.
В пресс-службе певицы сообщали, что она находится не в России, поэтому не смогла прибыть в отделение Клина.
В конце октября Юлия Чичерина получила паспорт Донецкой народной республики. Документ ей вручил глава непризнанного государственного образования Денис Пушилин. Певица неоднократно ездила туда с концертами и гуманитарной помощью.