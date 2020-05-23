Директор Бориса Моисеева рассказал о здоровье артиста

Арт-директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох ответил на заявления музыкального критика Сергея Соседова и продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, сообщивших о плохом состоянии здоровья артиста и провалах в памяти.

Сергей Горох рассказал «Пятому каналу», что Моисеев ведет жизнь пенсионера, гуляет, смотрит свои старые записи и кинофильмы, следит за здоровьем и ездит в Юрмалу в гости у друзьям.

«Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается», — сказал Горох.

Он добавил, что Моисееву часто звонят Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте, родственники из Канады и Израиля. Сергей Горох недоуменно поинтересовался, откуда берутся умозаключения о том, что Моисеев никого не узнает?

Критик Беседов сообщил «Собеседнику», что год назад видел Моисеева, который был «слабенький, но старался держаться». Он предположил, что его карьера окончена, и на сцену певец уже не вернется.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Моисеев не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей и события.

Ранее Сергей Горох сообщал, что Борис Моисеев получает пенсию в размере 55 тысяч рублей и является едва ли не самым обеспеченным российским пенсионером из числа знаменитостей.