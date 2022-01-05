Директор Black Star открыл в Дубае лаунж-бар с кальянами, куда добавляют бриллианты

Владелец бренда Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся при открытии новой кальянной в Дубае. Презентацию заведения готовили к Новому году, но помешала погода. Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

По словам Пашу, кальянная уже была готова к приему гостей. Несколько его друзей и он сам посетили заведение и остались довольны. Главной особенностью стали мелкие бриллианты, которые добавляют в угли кальяна.

Кальянную уже готовились открывать, как в стране начались сильные дожди. Так как заведение Пашу открытого типа, то его полностью затопило. На время уборки и ремонта владелец улетел в Москву, а вернулся только 3 января. Тогда же Пашу решил, что открываться они не будут, а просто немного посидят с друзьями. Планировалось, что придет только несколько человек, но в итоге собрались 70 гостей.

На открытие прилетели Клава Кока, Дима Масленников, Руслан Усачев, Егор Шип и другие российские знаменитости.