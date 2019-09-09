Директор Билана назвал «желтухой» слухи о неадекватном состоянии артиста в Самаре

Выступление Димы Билана напугало Самару Подробнее

По его словам, никаких проблем во время выступления Билана на площади Куйбышева на День города в Самаре не было. Выступление артиста в Кремле на Дне предпринимателя состоится без изменений.

«Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа. Если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху. Сегодня мы выступаем в Кремле на Дне предпринимателя, у нас ничего не отменяется», — заявил Бушуев, добавив, что ни для кого не секрет, что у Билана отличные вокальные данные.

Ранее сообщилось, что поведение Билана весьма напугало жителей Самары. Некоторые зрители заявили, что артист выполнял странные телодвижения и пел невпопад. По их словам, певец якобы находился под воздействием алкоголя или наркотических средств. Недовольные жители Самары даже решили создать петицию и потребовали от властей принести извинения за выступление таких звезд.