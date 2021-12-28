Директор «Аквариума» объяснил, почему флейтиста группы не пустили в Россию

Флейтиста группы «Аквариум» ирландца Брайана Финнегана не пустили в Россию по «техническим» причинам. Об этом рассказал директор коллектива Максим Ланде. Он отметил, что все произошло в московском аэропорту «Шереметьево» 26 декабря.

Информация о том, что Финнегана не пустили в Россию, стала распространяться в средствах массовой информации во вторник. Музыкант возвращался в Россию в составе своей группы. Лидер коллектива Борис Гребенщиков поделился этой историей со зрителями во время концерта в Москве, сообщил ТАСС.

Ланде уточнил, что улететь обратно домой музыканту удалось только ближе к утру, поскольку обратных рейсов в ночное время не было. Директор «Аквариума» заверил, что для Брайна Финнегана нет таковых запретов на въезд в Россию, а значит, он в дальнейшем сможет приезжать на выступления. Ланде добавил, что в следующий раз коллективу и самому музыканту просто нужно будет заранее учесть некоторые «особенности бюрократии».

Брайана Финнегана считают одним из самых успешных исполнителей ирландской музыки. На протяжении 13 лет он выступал с местным коллективом Flook!, который сам основал. С российским «Аквариумом» ирландец сотрудничает с 2008 года.