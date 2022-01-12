Дипломаты подтвердили смерть телеведущего Михаила Зеленского в Доминикане

В посольстве РФ в Венесуэле, которое также представляет страну в Гаити и Доминиканке, подтвердили сведения о смерти на территории последней российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. Ранее об этом писали СМИ.

Дипломатам известно о скоропостижной кончине Зеленского 11 января, сообщила ТАСС пресс-секретарь посольства Алина Иванова.

«Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного», — уточнила она, не раскрыв причину смерти журналиста.

Руководитель отдела дипмиссии в Пунта-Кане Вячеслав Панков тоже не стал рассказывать РИА «Новости» подробности случившегося, посоветовав связаться с супругой телеведущего.

«Подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней», — заявил он.

Предварительно, Михаил Зеленский умер от инсульта. Его доставили в доминиканскую клинику в тяжелом состоянии, врачи не смогли спасти россиянина. Телеведущему было 46 лет.

На «России 1» он вел программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир», курировал несколько передач на канале «Культура» и был преподавателем Высшей школе телевидения «Останкино».