Диму Билана «раскатал» первоклассник на интеллектуальном шоу

Российский певец Дима Билан на интеллектуальном YouTube-шоу блогера Иды Галич «1-11» проиграл первокласснику Мирону. Он уступил ребенку в конкурсе, где участники отвечают на вопросы из школьной программы.

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По итогам 11 раундов певец проиграл Мирону со счетом 5:6. Билан провалил задание, в котором надо было сказать, внутри какой из трех геометрических фигур находится звездочка.

«Первоклассник раскатал Диму Билана», — объявила ведущая.

Зрители шоу оценили деликатность и правильный подход Димы Билана к детям. Они высказали уверенность, что он поддался первокласснику, так как с более старшими участниками состязался на равных.