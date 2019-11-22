Диму Билана «раскатал» первоклассник на интеллектуальном шоу
Российский певец Дима Билан на интеллектуальном YouTube-шоу блогера Иды Галич «1-11» проиграл первокласснику Мирону. Он уступил ребенку в конкурсе, где участники отвечают на вопросы из школьной программы.
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По итогам 11 раундов певец проиграл Мирону со счетом 5:6. Билан провалил задание, в котором надо было сказать, внутри какой из трех геометрических фигур находится звездочка.
«Первоклассник раскатал Диму Билана», — объявила ведущая.
Зрители шоу оценили деликатность и правильный подход Димы Билана к детям. Они высказали уверенность, что он поддался первокласснику, так как с более старшими участниками состязался на равных.