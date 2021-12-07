Дима Билан выложил фото с могилы Градского

Дима Билан посетил могилу Александра Градского на девятый день после смерти композитора. Певцу тяжело дается утрата коллеги.

Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Билан пришел почтить память композитора и возложить цветы, так как не смог прийти на похороны. Фото он выложил в Instagram.

«Никто кроме меня и моих близких не знает, что у меня в душе, как я справляюсь с этой потерей!» — подписал фото Билан.

Он отметил, что фото выложил не для обсуждения, он это сделал для себя, «как хронику жизни».

Однако подписчики поддержали музыканта. Многие признались, что также ходили на могилу мэтра, чтобы отдать дань уважения его таланту.

Ранее на Диму Билана полилась волна хейта из-за того, что он не пришел на похороны своего коллеги по шоу «Голос». Исполнителя упрекали в жестокости и равнодушии из-за неявки на церемонию прощания с мэтром.

Александр Градский умер в конце ноября, причиной стал инсульт. В сентябре этого года композитор переболел COVID-19, после чего у него начали образовываться тромбы. Он не придавал этому значения, продолжал работать на площадке «Голоса», на съемки приезжал на больничной кровати.