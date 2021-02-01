Дима Билан резко сменил имидж

Отмечается, что в последнее время артист часто экспериментирует со своей внешностью. По данным информагентства, во время отпуска он покрасил волосы в синий цвет, а затем побрился налысо. На последнем снимке у него вовсе светлые волосы.

Свое очередное фото Билан сопроводил вопросом «А как вы относитесь к тому, чтобы не быть скучными и не унывать?». Одним подписчикам понравился образ артиста. Они сочли его стильным. Другие заметили, что прическа состарила певца.