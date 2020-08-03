Дима Билан рассказал о содержимом старинного сундука в своем доме

По его словам, сундуку уже порядка 100 лет. Он сам приобрел его на блошином рынке. В деревянном ящике Билан хранит запасы черствого хлеба. Музыкант объяснил, что с раннего детства у него не поднималась рука на то, чтобы выбросить его остатки, информирует сайт «Дни.ру».

Когда набиралось много хлеба, будущий артист отправлялся в парк кормить птиц и рыб. Певец признался, что по сей день ждет момента, когда сможет взять несколько пакетов засохших булок и пойти кормить животных.

Ранее журнал Forbes подвел промежуточные итоги нынешнего года. Издание назвало имена звезд российского шоу-бизнеса, которые за последние месяцы больше всего заработали. В тройке лидеров оказался Дима Билан. Помимо прочего, одним из артистов с наибольшим достатком стал Егор Крид. Первое место занял музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой «Ленинград».