Дима Билан рассказал, что стал меньше тратить на себя

Певец Дима Билан заявил, что стал тратить на себя меньше денег. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным сайта «Экономика сегодня», артисту важнее платить хорошие зарплаты своим сотрудникам. Билан отметил, что равнодушен к брендовым вещам, поэтому особо их не покупает. В последнее время он стал экономить на себя еще больше.

Артист отметил, что сейчас делает ремонт и нередко приобретает предметы интерьера на блошином рынке. Его утраивают и цены, и стиль ретро.

«Там можно найти массу необычных вещиц, разного антиквариата. И меня там уже все знают», — рассказал Билан.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что певец перенес несколько операций в течение марта этого года. Она не уточнила, что именно с ним произошло, но отметила, что Билан пробыл в больнице несколько недель.

«Могу лишь сказать, что речь про хроническое заболевание, которое можно вылечить и восстановиться», — рассказала Рудковская.

Она добавила, что врачи запретили певцу вести активный образ жизни, и ему необходима реабилитация.