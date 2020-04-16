Дима Билан проведет первый онлайн-концерт

Во время выступления он исполнит самые популярные песни, а зрители смогут пообщаться в чате трансляции. Мероприятие состоится 18 апреля в 19:00 в Яндекс.Эфире.

Ранее Билан отменил концерт в Кирове из-за проблем со здоровьем. По словам певца, у него обострилось заболевание, из-за чего на последних выступлениях он выходил на сцену, превозмогая боль. Из-за этого он перенес концерт и решил сделать перерыв в выступлениях.

Также Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» рассказал, как переживает режим самоизоляции. Он дал советы, чем заняться, сидя дома. У музыканта кипит творческая деятельность — он пишет стихи, сочиняет песни. Шнуров подчеркнул, что старается не унывать сам и не дает другим. Певец пытается радовать своих подписчиков. Он уверен, что самоизоляция — время для развития. Именно этим артист и занимается. И советует всем остальным заниматься собой.