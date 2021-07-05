Дима Билан ответил на обвинения Максима Покровского в отмене концерта

Певец Дима Билан не считает, что виноват в отмене выступления группы «Ногу свело!» По его словам, он сделал прививку от коронавируса и не несет никакой ответственности за случившееся.

«Каждому зрителю на концерте лично надевать маску на лицо я не могу. Я неоднократно говорил со сцены, что маски необходимы. На этом я свою работу как гражданин страны выполнил и занялся тем, для чего меня пригласили: провел свой концерт, пел для людей», — заявил Билан в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец отметил, что сделал прививку от коронавируса и не увидел ничего зазорного в том, что «вышел на 30 секунд к зрителям». Билан подчеркнул, что у него на дуракаваляние нет времени, так как в планах очень много проектов.

Ранее лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский обвинил Диму Билана в нарушении ковидных ограничений на площадке Roof Place в Петербурге, якобы после чего организаторы отменили выступление москвичей. Покровский написал на Билана заявление в полицию.