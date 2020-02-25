Дима Билан отменил концерт из-за болезни

По словам певца, у него обострилось заболевание, из-за чего на последних выступлениях он выходил на сцену, превозмогая боль. Он пообещал, что перенесет концерт в Кирове на конец мая, а пока сделает перерыв в концертной деятельности. Также Билан добавил, что сам расстроен случившимся.

Ранее британская рок-звезда Оззи Осборн тоже пожаловался на ухудшение самочувствия. Он рассказал, что его мучают сильные боли из-за давнишней травмы шеи, которая усугубилась после случайного падения около года назад. Он поделился, что справляется с этим только благодаря большому количеству обезболивающих препаратов, в том числе и на наркотической основе.

«Сначала у меня была инфекция в руке, которая выбила меня из колеи, потом я заболел воспалением легких, потом упал, потом мне сделали операцию, и вот где я теперь. Это сводит меня с ума», — посетовал певец.