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    14 октября 2020, 11:24

    Дима Билан объявил, что перепоет песню крокодила Гены о дне рождения

    Юлия Булыгина

    Дима Билан объявил, что споет песню о дне рождения в новом проекте «Союзмультфильма» — полнометражном фильме о Чебурашке. Об этом певец написал в Instagram, сопроводив публикацию отрывком из песни.

    Билан разместил видео, в котором предложил поклонникам догадаться, какую песню он исполнит для проекта «Союзмультфильма».

    «Исполнять легенду всегда радостно», — написал Билан.

    Подписчики Билана тут же признали популярную детскую песню. Они выразили радость, что теперь услышат голос Билана еще и в таком воплощении.

    «Дима, ваш репертуар для всех возрастов, многогранный вы наш», — написала одна из подписчиц исполнителя.

    «Очень было бы прикольно услышать в вашем исполнении песенку Шапокляк», — подала идею другая поклонница.

    Фильм будет создан вместе со студией Yellow, Black and White (YBW), которая сняла в партнерстве с Disney фильм-сказку «Последний богатырь» в 2017 году.

    Выйти в прокат новый фильм должен в 2022 году. Премьера картины запланирована на телеканале «Россия 1».