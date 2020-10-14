Дима Билан объявил, что перепоет песню крокодила Гены о дне рождения

Дима Билан объявил, что споет песню о дне рождения в новом проекте «Союзмультфильма» — полнометражном фильме о Чебурашке. Об этом певец написал в Instagram, сопроводив публикацию отрывком из песни.

Билан разместил видео, в котором предложил поклонникам догадаться, какую песню он исполнит для проекта «Союзмультфильма».

«Исполнять легенду всегда радостно», — написал Билан.

Подписчики Билана тут же признали популярную детскую песню. Они выразили радость, что теперь услышат голос Билана еще и в таком воплощении.

«Дима, ваш репертуар для всех возрастов, многогранный вы наш», — написала одна из подписчиц исполнителя.

«Очень было бы прикольно услышать в вашем исполнении песенку Шапокляк», — подала идею другая поклонница.

Фильм будет создан вместе со студией Yellow, Black and White (YBW), которая сняла в партнерстве с Disney фильм-сказку «Последний богатырь» в 2017 году.

Выйти в прокат новый фильм должен в 2022 году. Премьера картины запланирована на телеканале «Россия 1».