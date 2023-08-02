02 августа 2023, 23:03
Диктор Березин назвал Алевтину Торсонс профессионалом в своем деле
Народной артистке СССР диктору Алевтине Михайловне Торсонс могло бы исполниться 100 лет 1 августа. Советский и российский диктор Владимир Березин положительно высказался о ее профессиональных качествах, сообщил телеканал «Звезда».
Березин назвал Торсонс настоящим профессионалом своего дела. Она совмещала в себе качества не только хорошего диктора, но и автора, редактора и режиссера.
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«Она создала целый мир», — заявил диктор.
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