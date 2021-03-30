Диету Долиной сочли потенциально опасной для здоровья

Новая диета, которая помогла певице Ларисе Долиной сбросить более 20 килограммов, может быть опасной для здоровья. Особенности питания приведут к дефициту витаминов. Не менее вреден и избыток белка в рационе.

Описанный Долиной способ похудения оценила в беседе с «Пятым каналом» эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

«В особенностях питания указывается полный отказ от фруктов и ягод. Это может создать дефицит витаминов и микроэлементов в организме», — заметила она.

Нехватка указанных веществ негативно сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей и зубов. Не исключены проблемы с работой внутренних органов.

С осторожностью стоит отнестись к изобилии в рационе мясных продуктов и рыбы. Филиппова заметила, что чрезмерное потребление белка так же вредно, как и его дефицит.

Режим питания певицы у специалиста тоже не вызвал доверия: Долиной рекомендовали двухразовый прием пищи, последний из которых — не позже 15:00. Подойдет такой режим питания не всем — и из-за занятости, и по состоянию здоровья.

«Длительные промежутки голодания могут спровоцировать развитие либо обострение уже имеющихся нарушений в работе желудочно-кишечного тракта», — пояснила диетолог.

Слепо следовать примеру певицы она советовать не стала. Если диета и подходит Долиной, то другой человек может столкнуться с ее негативными последствиями. Рассчитывать рацион и режим питания нужно индивидуально, с учетом деятельности и состояния здоровья.

«Ни в коем случае нельзя примерять на себя чужие рекомендации и опыт, даже самые удачные. То, что одному принесет положительный эффект, для другого может оказаться опасным», — заключила эндокринолог.