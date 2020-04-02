Диетологи рассказали рецепты похудения Лолиты, Бабкиной и Степаненко

По данным портала «Экономика Сегодня», Степаненко ест маленькими порциями, а если хочет съесть что-то не очень полезное — просто долго жует пищу, пока вкус не исчезнет, а потом выплевывает. Врач Юлия Нагайцева рассказала, что это очень вредно для желудка, так как может спровоцировать язву.

Лолита Милявская худела под наблюдением эндокринолога. Он подобрал ей оптимальный рацион и рассказал, какие продукты нужно исключить.

Надежда Бабкина практикует интервальное голодание, которое помогло ей сбросить 22 килограмма. Диетолог уточнила, что такой тип питания подразумевает полной исключение перекусов и употребление пиши в строго отведенное для этого время: например, 16 часов голодания и восемь часов, в которые можно поесть.

Если вы хотите последовать примеру звезд, чтобы похудеть, проконсультируйтесь у врача, какой метод подходит именно вам.