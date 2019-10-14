Диетологи раскритиковали Гвинет Пэлтроу за призыв к худобе

Гвинет Пэлтроу заявила, что восхваляет худобу и поощряет расстройства пищевого поведения, такие как анорексия.

Доктор Джайлс Е из Кэмбриджского университета не одобрил статью звезды. По его словам, она «вводит в заблуждение и безответственна», поскольку читатели могут неверно интерпретировать слова Пэлтроу.

«Многие люди подумают, что они должны быть настолько худыми, насколько это возможно», — объяснил специалист.

Диетологи встревожились, что такой посыл окажет особое влияние на молодых девушек, которые склонны к пищевым расстройствам.