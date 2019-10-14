Диетологи раскритиковали Гвинет Пэлтроу за призыв к худобе
Актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала на своем сайте Goop статью, в которой призвала стремиться к «наименьшему пригодному для жизни весу». Диетологи раскритиковали знаменитость за это. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
Гвинет Пэлтроу заявила, что восхваляет худобу и поощряет расстройства пищевого поведения, такие как анорексия.
Доктор Джайлс Е из Кэмбриджского университета не одобрил статью звезды. По его словам, она «вводит в заблуждение и безответственна», поскольку читатели могут неверно интерпретировать слова Пэлтроу.
«Многие люди подумают, что они должны быть настолько худыми, насколько это возможно», — объяснил специалист.
Диетологи встревожились, что такой посыл окажет особое влияние на молодых девушек, которые склонны к пищевым расстройствам.