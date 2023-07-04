Знаменитости 04 июля 2023, 18:03 Диетолог Тихомирова не увидела в фигуре Полины Гагариной признаков анорексии

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Врач-диетолог Елена Тихомирова в разговоре с NEWS.ru заяила, что певица Полина Гагарина не похожа на женщину, которая страдает анорексией. Напротив, по артистке видно, что она следит за питанием и занимается спортом.

Специалист предположила, что стройная фигура нужна Гагариной для того, чтобы эффектно выглядеть на концертах. Недостаточности мышечной массы у нее нет, добавила Тихомирова.

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Чаще всего нервной анорексией страдают молодые девушки с несформированной психикой, заключила врач.