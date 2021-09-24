Диетолог рассказал, с чем связан стремительный набор веса Селены Гомес

Не так давно в Сети появились новые фото Селены Гомес. Многих фанатов удивил ее внешний вид: 29-летняя знаменитость довольно сильно поправилась. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, с чем могут быть связаны изменения во внешности знаменитости. Об этом сообщил LIFE.

По мнению специалиста, стремительный набор веса мог произойти из-за диет-ограничителей. Как правило, возникающий эффект довольно тяжело сохранить.

«Все-таки организм берет свое в силу метаболических потребностей. Вот это разочарование, когда каждый потерянный килограмм за собой приносит парочку килограммов», — отметила эксперт.

При этом возвращение веса может спровоцировать депрессию. Из-за плохого настроения вес может прибавляться еще сильнее.

«Это меняет настроение, вплоть до депрессии, при которой набираются дополнительные килограммы. То есть нарушается пищевое поведение», – отметила Королева.

По ее словам, в таких случаях необходимо обращаться к специалисту, который сможет подобрать правильную программу похудения. В таком случае риски для организма будут минимальными, передало радио «Комсомольская правда».