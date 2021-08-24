Диетолог раскритиковал диету Ребел Уилсон

Комедийная актриса Ребел Уилсон за год похудела более чем на 30 килограммов. По ее словам, ей помогла диета Ксавье Майера. «ФедералПресс» спросил у врача-диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, что это за диета.

По словам специалиста, диета Майера состоит из жестких ограничений. В первую неделю диеты необходимо питаться только овощными супами и травяными чаями. Во вторую неделю добавить в рацион вареные овощи, мясо на пару, фрукты. После этого приверженцы диеты должны ограничивать себя всю жизнь: не есть сладкого, жирного, мучного, жареного.

По словам специалиста, такие жесткие ограничения в большинстве случаев плохо влияют на психику и приводят к откату.

«Подобный метод может и сработает. Но он скажется на психике, ведь человека всегда окружает еда. Придется бороться с собой на уровне инстинктов, поэтому тягостное психологическое состояние обеспечено», — сказал Гинзбург.

Диетолог подчеркнул, что для похудения нужно не лишать себя каких-то определенных продуктов, а изменить образ жизни, научившись правильно питаться и сохраняя высокий уровень физической активности.