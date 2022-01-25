Диетолог Плещева прокомментировала внешний вид располневшей после родов Нюши

Диетолог Анастасия Плещева прокомментировал внешность Нюши после родов. Певица родила около пяти недель назад, но еще не пришла в форму. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Она уточнила, что женщины после родов часто сталкиваются с проблемой лишнего веса. По словам диетолога, им необходим план сбалансированного питания, чтоб они могли кормить грудью, но при этом худеть.

В некоторых случаях лишний вес может быть связан с проблемами со здоровьем из-за родов, добавила Плещева. Например, из-за нарушений углеводного обмена или функций щитовидной железы.

«Это тоже дополнительный фактор, из-за которого тяжело может быть нормализовать вес после родов», — заключила диетолог.

15 декабря Нюша рассказала своим фанатам о рождении сына. Она поделилась трогательным фото в своих социальных сетях. На фотографии изображена маленькая ручка ребенка, а также руки самой Нюши и ее супруга Игоря Сивова. Девушка рассказала, что вес ребенка составил 3890 граммов. Ее супруг также опубликовал фото и отметил, что рост младенца — 52 сантиметра. Мужчина рассказал также, что стал папой уже в четвертый раз.