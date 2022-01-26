Диджей Грув рассказал о приобретении уникальной коллекции вина за 9 млн рублей

Музыкант Евгений Рудин, выступающий под псевдонимом диджей Грув, рассказал об особой страсти к коллекционированию редких вин. По его словам, сейчас у него насчитывается алкогольных напитков на девять миллионов рублей, написали «Дни.ру».

«На протяжении несколько лет у меня было три кейса — три большие холодильника. А в них много — порядка трехсот — номерных позиций вина», — рассказал диджей.

Он отметил, что в основном все редкие сорта вин ему дарили его друзья и знакомые. Приобретали алкоголь они в европейских замках. Когда Грув понял, что девать такое количество бутылок некуда, решил их передаривать.

«Многое я передарил. Например, одному важному человеку отдал бутылку „Шато Петрюс“ (французское бордоское винодельческое хозяйство, расположенное в коммуне Помероль, кантона Либурн, стоимость вина бутылки вина колеблется от 500 до 900 тысяч рублей — ред.). А какие-то бутылки выгодно продал», — добавил музыкант.

В заключение Грув признался, что несмотря на наличие дорогостоящей коллекции вина, он живет достаточно скромно. В тяжелые моменты может прожить на 100 тысяч рублей в месяц.