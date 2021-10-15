Диджей Грув назвал свой прожиточный минимум

Российский музыкант Евгений Рудин, известный как DJ Грув, дал интервью для Дни.ру. Он рассказал о своем самом большом страхе и о том, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

Музыкант рассказал, что за время пандемии коронавируса понял, чего боится больше всего: остаться без возможности путешествовать по миру.

«Для меня самое страшное — остаться без европейских поездок, потому что наш „Спутник V“ не признают, а я хочу путешествовать», — сказал он.

Также Грув рассказал о своем отношении к деньгам и о том, сколько денег ему нужно на комфортную жизнь и на обеспечение семьи.

«Мне очень нравится фраза из фильма „Форрест Гамп“: „Человеку не нужно много денег, они — для хвастовства“. Если говорить обо мне, то при хорошей ситуации мне, чтобы содержать семью, нужно 500 тысяч в месяц. А при плохой достаточно и 150 тысяч — затяну потуже пояс», — поделился музыкант.

В 2016 году Грув женился на бизнесвумен Денизе Вартпатриковой, а в 2017 году у них родился сын Марк.