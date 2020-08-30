Дибров выбрал наследника. И это не его дети

Над этим вопросом он впервые задумался после перенесенного инсульта. Тогда телеведущий решил оставить все нажитое четвертой жене, 31-летней Полине. Она помогала ему восстанавливаться и поддерживала его.

«Все имущество надо переписать на Полину», — заявил Дибров.

Поэтому его старшему сыну Денису, с которым они не виделись 15 лет, может ничего не достаться. Именно супруга 60-летнего Диброва решит, стоит ли что-то оставлять отпрыску, отметил ведущий.

«Ума не приложу, где он работает. Не общаемся, потому что нет потребности. Ни у меня, ни у него», — сказал телеведущий.

Дибров перенес инсульт в начале 2020 года. Тогда он просто сидел с соратниками и почувствовал, как «полмира закрывается занавеской». Сейчас ведущий чувствует себя хорошо, но продолжает принимать все необходимые лекарства.

До Полины Дибров был женат трижды. С дочерью Ладой от второго брака он сохранил теплые отношения. Девушка живет во Франции, он приезжает к ней в гости раз в год. Однако ее в разговоре о завещании не упомянул.

Денису Диброву сейчас 36 лет. С его матерью Эльвирой Дибровой телеведущий был в браке в 1980-е годы.

В 2010-м Полина родила телеведущему сына Александра. Спустя три года на свет появился Федор, а еще через два — Илья. Полина и Дибров не составляли брачный контракт.

Ранее Дибров раскрыл размер своей пенсии — 33 тысячи рублей. Он посчитал эту сумму справедливой.