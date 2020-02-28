28 февраля 2020, 12:25
Дибров вернулся из больницы после обморока
Советский и российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров выписался из больницы. Шоумена госпитализировали, когда он потерял сознание в московском кинотеатре. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Медики диагностировали Диброву обморок, возможной причиной которого стало переутомление. Неделю ведущий провел в больнице под наблюдением врачей, а теперь готов снова приступить к работе.
По словам журналиста, ему разрешили вернуться домой.
«Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», — пояснил Дибров.
Ранее Дмитрия Диброва в больнице навестила телеведущая Елена Малышева.