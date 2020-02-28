Дибров вернулся из больницы после обморока

Медики диагностировали Диброву обморок, возможной причиной которого стало переутомление. Неделю ведущий провел в больнице под наблюдением врачей, а теперь готов снова приступить к работе.

По словам журналиста, ему разрешили вернуться домой.

«Я уже дома. И не просто завтра приступлю к работе, а можно сказать, что я ее даже и не прерывал», — пояснил Дибров.

Ранее Дмитрия Диброва в больнице навестила телеведущая Елена Малышева.