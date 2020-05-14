Дибров приступил к записи пластинки для зачатия

Дибров работает над альбомом в стиле босанова — в жанре бразильской популярной музыки. Он включает латинские народные мелодии, самбу и элементы джаза. По мнению телеведущего, такая музыка идеальна в качестве сопровождения для процесса зачатия.

«Нам нужно латать демографическую дыру. Босанова для этого идеальна. Это она звучит в самолетах, гостиницах и местах общего пользования», — пояснил Дибров.

Помимо музыки артист создает видеоткрытки, такие поздравления он считает вербальным жанром. Во время режима самоизоляции отменены корпоративы, переносятся концерты и рекламные кампании. По этой причине Дибров вошел в орбиту сервиса, позволяющего заказать поздравление от звезд для мамы, жены или начальника. Это такой интернет-корпоратив, пояснил ведущий.

Звездам шоу-бизнеса заранее называют причину празднований и имя виновника торжества. Также нужно вкратце перечислить основную важную информацию из биографии юбиляра, рассказать о его достижениях, стремлениях, роде занятий. «Я с удовольствием наговариваю поздравление. У меня дома оборудован уголок, небольшая студия. Я делаю запись», — рассказал Дибров.