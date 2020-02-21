Дибров после микроинсульта дал клятву Елене Малышевой

Телеведущая Елена Малышева навестила в больнице своего коллегу по Первому каналу Дмитрия Диброва. Он сейчас проходит лечение после микроинсульта. О подробностях своего визита Малышева рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, телеведущий выглядит хорошо. В больнице он играет на банджо, а также планирует написать книгу. Во время их беседы Дибров дал клятву, что бросит курить, добавила Малышева.

Не оставила телеведущая в стороне и вопрос питания коллеги. Она отметила, что на столе у Диброва ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. Малышева также пожелала ведущему скорейшего выздоровления.

Дмитрий Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» вечером 17 февраля. Телеведущий был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. Медики выявили у него микроинсульт.

Его супруга Полина позже рассказала о его состоянии после госпитализации. Она отметила, что состояние Диброва стабильное и добавила, что привезла супругу банджо для поднятия настроения.