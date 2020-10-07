Диаспора из Реутова собрала для Армении 2,6 млн рублей
Деньги давали обычные люди, отмечает Киркоров-старший, среди них были и россияне. Также диаспора собирается собрать подписи.
«Сейчас народ собрал деньги. Хотели отправить трейлер, купили продукты, но Грузия не пускает. Поэтому деньги послали — 2,6 миллиона рублей. Собрала диаспора из Реутова. <…> Не знаю, дошли ли деньги, надо проверить», — рассказал Киркоров.
Отец Филиппа Киркорова подчеркнул, что не выступает против Азербайджана в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом.
«Я с Азербайджаном не воюю. Мой самый близкий друг был Муслим Магомаев. Я всегда за то, чтобы народы дружили, а не воевали», — подчеркнул Бедрос Филиппович.
В ходе беседы Бедрос Киркоров также рассказал, что он находится в больнице, но сейчас у него со здоровьем все нормально. Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации отца популярного певца.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны пойти на взаимные уступки по Нагорному Карабаху.