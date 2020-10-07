Диаспора из Реутова собрала для Армении 2,6 млн рублей

Армянская диаспора из Реутова собрала деньги, чтобы поддержать соотечественников. Об этом «360» рассказал Бедрос Киркоров. По его словам, армянскую диаспору возглавляет отец его знакомого из Реутова.

Деньги давали обычные люди, отмечает Киркоров-старший, среди них были и россияне. Также диаспора собирается собрать подписи.

«Сейчас народ собрал деньги. Хотели отправить трейлер, купили продукты, но Грузия не пускает. Поэтому деньги послали — 2,6 миллиона рублей. Собрала диаспора из Реутова. <…> Не знаю, дошли ли деньги, надо проверить», — рассказал Киркоров.

Отец Филиппа Киркорова подчеркнул, что не выступает против Азербайджана в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом.

«Я с Азербайджаном не воюю. Мой самый близкий друг был Муслим Магомаев. Я всегда за то, чтобы народы дружили, а не воевали», — подчеркнул Бедрос Филиппович.

В ходе беседы Бедрос Киркоров также рассказал, что он находится в больнице, но сейчас у него со здоровьем все нормально. Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации отца популярного певца.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны пойти на взаимные уступки по Нагорному Карабаху.