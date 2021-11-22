Диану Гурцкую с трудом узнали поклонники на фото с Николаевым

Пришедшую на юбилей Игоря Николаева Диану Гурцкую не узнали поклонники. На опубликованном в Instagram снимке пользователи Сети сравнили певицу с Майклом Джексоном. Об этом написала Pravda.Ru.

Пока Николаев был на сцене, певица успела познакомиться с его дочерью Вероникой. На кадре, которое опубликовал мэтр в своих соцсетях, видно, как девочка растерянно смотрит на Гурцкую.

«И правда, Гурцкая. Что-то странное у нее с лицом произошло», «У Вероники растерянный вид, а Диана похожа на Джексона», — написали подписчики Игоря Николаева под постом.

О том, делала ли певица в последние время какие-то операции на лице, не сообщается. Сама Диана несколько месяцев не появлялась в публичном поле и никак не комментировала свое отсутствие.