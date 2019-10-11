Диана Шурыгина объявила о разводе

«Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь, вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод — это тяжело…», — отметила Шурыгина.

Бывшие возлюбленные рассказали, что раньше испытывали друг к другу сильные чувства. Они до сих пор могут признаваться в любви, но уже как близкие люди, а не как муж и жена. Совместная жизнь принесла им много счастливых моментов, правда и без ссор не обходилось.

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Известная пара рассказала, что в какой-то момент они поняли бессмысленность продолжения отношений, брака и желания пытаться безуспешно что-то наладить. По этим причинам они решили расстаться и открыться новым отношениям.

Шурыгина и Шлянин подадут заявление на развод в ближайшее время.

Видеооператор рассказал о новом возлюбленном у его жены. Он посочувствовал ему, так как «жить с самой скандальной девушкой страны — очень тяжело».

Шурыгина и Шлянин поженились 1 октября 2017 года. Супруги разъехались более месяца назад, написал сайт «Дни.ру».

Диана Шурыгина стала известна после программы «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Она рассказала о надругательстве над ней со стороны студента Сергея Семенова, напомнил сайт «Утро.ру».