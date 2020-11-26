26 ноября 2020, 16:39
Диана Гурцкая вылечилась от коронавируса
Певица Диана Гурцкая выздоровела после коронавируса и скоро снова начнет работать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ее брата Роберта.
По данным ИА RNS, Гурцкая перенесла инфекцию в легкой форме. Лечилась она дома, госпитализация ей не понадобилась.
«Диана вчера получила отрицательный результат. Все позади, она этому рада», — рассказал Роберт.
Ранее российский актер Владимир Епифанцев, который переболел COVID-19, рассказал о своем новом взгляде на мир. Он заявил, что коронавирус нужно принять как дар.