Диана Гурцкая вылечилась от коронавируса

По данным ИА RNS, Гурцкая перенесла инфекцию в легкой форме. Лечилась она дома, госпитализация ей не понадобилась.

«Диана вчера получила отрицательный результат. Все позади, она этому рада», — рассказал Роберт.

Ранее российский актер Владимир Епифанцев, который переболел COVID-19, рассказал о своем новом взгляде на мир. Он заявил, что коронавирус нужно принять как дар.