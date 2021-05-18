Диана Гурцкая оценила шансы Manizha на Евровидении

Российская певица Диана Гурцкая оценила шансы представляющей нашу страну исполнительницы Manizha на Евровидении. Артистка уверена, что девушка выйдет в финал, написал «ФедералПресс».

Гурцкая считает, что Manizha — талантливый человек с особенной подачей. В ее композиции присутствуют элементы фолк-музыки и современных тенденций. Помимо прочего, певица прошла честный отбор и завоевала любовь россиян. По мнению Дианы, европейцы тоже прочувствуют певицу.

Женщина видит среди основных конкурентов России Францию и Италию. Гурцкая думает, что у них меньше шансов на победу, так как представители этих государств сразу выходят в финал.

«Все-таки, когда два выступления: в полуфинале и в финале, — то шансы выше», — поделилась мыслями певица.

Она призналась, что болеет за всех участников из стран бывшего СССР. Диана назвала Евровидение крупнейшим музыкальным событием.

Ранее Manizha рассказала, от чего зависят ее шансы на победу в международном песенном конкурсе. Артистка убеждена, что она со своей песней Russian Woman точно попадет в финал.