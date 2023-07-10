Знаменитости 10 июля 2023, 22:52 Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену в ближайшее время Певица Диана Гурцкая в ближайшее время не выйдет на сцену РИА «Новости»

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Певица Диана Гурцкая отменила некоторые концерты. В ближайшее время она не выйдет на сцену, сообщил Telegram-каналу «Абзац» ее брат и организатор выступлений певицы Роберт Гурцкая.

По его словам, у артистки запланировано очень много концертов. Часть из них уже успели отменить. Но где-то еще висит реклама с ее выступлениями.

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«Какие-то площадки их не отменили, не перенесли, соответственно, реклама до сих пор висит. По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно. Я не знаю, и Диана сама ничего не знает», — подчеркнул Роберт.

В понедельник, 10 июля, стало известно, что певица с сыном Константином записали видеообращение для финала второго сезона шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале. Они сообщили, что не смогли продолжить участие в проекте из-за семейной утраты. Речь идет о смерти супруга Дианы Петра Кучеренко.

Статс-советник заместителя главы Минобрнауки скончался 20 мая на 47-м году жизни. Он умер на борту самолета, который летел с Кубы в Россию. Кучеренко стало плохо, из-за чего лайнер экстренно посадили. Уже на земле медики пытались его спасти, однако не смогли.