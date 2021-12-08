Диана Арбенина раскрыла секрет похудения своего сына

Певица Диана Арбенина за кулисами юбилейного телефестиваля «Песня года» рассказала журналистам секрет похудения своего сына, а также поделилась моментами подготовки ее детей к Новому году. Об этом написал сайт «Дни.ру».

По словам Арбениной, ее дети всегда с нетерпением ожидают прихода Рождества и Нового года. При этом они до сих пор верят в существование Деда Мороза и Снегурочки.

«Они пишут ему записки — заворачивают их в специальные новогодние полотенца и кладут в морозилку», — рассказал певица.

По ее словам, дети всегда заказывают необычные подарки и ждут не только Деда Мороза, но и его внучку Снегурочку.

«Тема попросил лонгборд, синее термобелье и что-то еще, сопроводив все примечанием „если можно“. Утром же меня спросил: „А Снегурочка придет?“», — поделилась артистка разговором с сыном.

Арбенина отметила, что недавно один из ее отпрысков заявил о желании похудеть. При этом сделать он решил это весьма необычным способом. Сын рассказал, что собирается расстаться с лишними килограммами благодаря жвачке.

«Буду жевать жвачку, и больше нечего», — ответил он артистке.

Диана Арбенина родила двойняшек, сына Артема и дочь Марту, 4 февраля 2010 года в одной из специализированных клиник США. Отцом детей, по словам артистки, стал некий американский бизнесмен с русскими корнями.