Знаменитости 26 июня 2023, 15:42 Диана Арбенина не выступит в Ростове-на-Дону 27 июня — Baza Baza: концерт Дианы Арбениной в Ростове-на-Дону отменили после жалобы депутата Стенякиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина не выйдет на сцену в Ростове-на-Дону 27 июня. Telegram-канал Baza сообщил об отмене концерта рок-группы.

Выступление Арбениной должно было состояться в культурно-спортивном комплексе «Экспресс». За два дня до мероприятия лидер «Ночных снайперов» записала видеообращение к ростовским поклонникам и сообщила, что все в силе.

Реклама

По данным Baza, концерт рок-группы отменили после жалобы депутат Госдумы Екатерины Стенякиной. Парламентарий направила обращение директору КСК «Экспресс» с просьбой не проводить мероприятие.

Стенякина указала, что Арбенина не поддерживает спецоперацию, а также обвинила артистку в сепаратистских настроениях. По словам депутата, в 2014 году лидер «Ночных снайперов» выступила против воссоединения Крыма с Россией.

В начале апреля отменили концерты Арбениной в шести российских городах. Артистка отреагировала на это цитатой из своей песни.