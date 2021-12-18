Ди Каприо спас двух собак из ледяной воды

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас двух своих собак хаски, которые чуть не утонули в ледяном озере. Все произошло на съемках фильма «Не смотрите наверх». Об этом сам артист рассказал Entertainment Weekly.

О подвиге актера, известного своей любовью ко всему живому, вспомнил режиссер Адам Маккей. Он отметил, что это был самый веселый момент на съемках.

Собаки Ди Каприо, которых актер забрал из приюта, во время съемок жили вместе с ним и Джоной Хиллом. По словам режиссера, эти хаски по характеру были как торнадо. Он припомнил, как однажды Хилл прислал ему фото дивана Лео, который был полностью распотрошен его питомцами.

Однажды одна из собак Ди Каприо решила искупаться в озере. Чтобы спасти ее, актеру пришлось прыгнуть в ледяную воду следом за ней. Но стоило ему спасти одну хаски, как в воду угодила другая. И так все вместе оказались в озере.

Ди Каприо отметил, что собакам неведомо, что такое замерзшее озеро, ведь они все это время жили в солнечной Калифорнии.

Актриса Мэрил Стрип, также принимавшая участие в съемках, очень удивилась этой истории, ведь прежде никогда о ней не слышала.

Ранее Ди Каприо обратился к мировым лидерам с просьбой спасти человечество.