Ди Каприо расстался со своей возлюбленной Камилой Морроне

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо расстался со своей возлюбленной, моделью Камилой Морроне после пяти лет отношений. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на инсайдера.

Журналисты издания отметили, что пара разошлась еще в начале лета по обоюдному согласию.

«Между ними нет плохих чувств. Это просто пришло к естественному окончанию», — говорится в сообщении.

Известно, что Ди Каприо старше Морроне на 22 года. Некоторые поклонники артиста предполагают, что причиной разрыва отношений могла послужить большая разница в возрасте, написало РИА ФАН.

Леонардо Ди Каприо и падчерица Аль Пачино Кимила познакомились еще в 2008 году. Тогда модели было всего 12 лет. Познакомил актера с девушкой старый приятель Аль Пачино, однако отношения между ними завязались лишь в 2017 году.

Журналисты заметили, что ни одной женщине, с которыми имел отношения актер, включая супермоделей Жизель Бундхен и Бар Рефаэли, а также актрису Блейк Лайвли, не было больше 25 лет.